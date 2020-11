Si è appena conclusa la prima giornata del torneo ATP 250 di Sofia. Si interrompe senza nemmeno scendere in campo l’avventura di Stefano Travaglia costretto al ritiro per un problema al gomito nel match in programma contro Nikoloz Basilashvili. L’altro azzurro impegnato oggi, Salvatore Caruso, ha vinto in rimonta 4-6 6-4 6-4 contro il tennista di casa Dimitar Kuzmanov. Il bulgaro è stato autore di una buona prova ma il siciliano dopo aver perso il primo set ha alzato il livello del proprio gioco conquistando gli ottavi di finale dove ad attenderlo ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime numero 2 del seeding.