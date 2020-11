Jannik Sinner ha sconfitto lo svizzero Marc-Andrea Huesler per 6-3, 6-4 e si è così qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Sofia . L’altoatesino si è distinto con grande carattere sul cemento indoor della capitale bulgara, ha avuto la meglio contro un avversario in ottima forma fisica e si è così guadagnato la qualificazione ai quarti di finale, dove incrocerà l’australiano Alex De Minaur . Il 19enne, sempre più a ridosso della top-40 del ranking ATP, incrocerà l’attuale numero 25 al mondo e cercherà una nuova magia, in modo da volare in semifinale dove affronterebbe il vincente della contesa tra il francese Adrien Mannarino e il moldavo Radu Albott.

Jannik Sinner ha commentato in questo modo la sua prestazione odierna: “Mi sento benissimo in campo, ho abbastanza energia e per me non è un problema avere giocato due giorni di fila, anzi. Preferisco giocare tutti i giorni, mi sento bene in campo. Sto bene fisicamente e sono pronto per domani. Huesler è un grande giocatore, è un mancino ed è particolarmente difficile giocare contro di lui in queste condizioni. Fa molto affidamento sul servizio ed è difficile trovare il ritmo contro tennisti come lui“.