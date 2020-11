In maniera piuttosto sorprendente arriva in serata il sorteggio dell’ATP 250 di Sofia , che rappresenta l’ultimo passo del circuito maschile prima delle ATP Finals, anche se nessuno degli uomini che sarà a Londra parteciperà: in molti cercano piuttosto punti per gli scopi più disparati.

Tra questi c’è Jannik Sinner, a caccia dell’avvicinamento verso un posto (comunque molto difficile da raggiungere) tra le teste di serie agli Australian Open. L’altoatesino esordirà contro l’ungherese Marton Fucsovics, che proprio a Melbourne, a inizio anno, lo eliminò al secondo turno dello Slam down under. Potenziale derby al secondo turno con Stefano Travaglia, che affronta Nikoloz Basilashvili, o ciò che riesce a essere in campo del georgiano, recentemente travolto da uno scandalo in patria per violenza domestica contro la moglie. Presente anche Salvatore Caruso: il siciliano affronterà il bulgaro Dimitar Kuzmanov, beneficiario di una wild card.