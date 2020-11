Continua l’avventura di Jannik Sinner sul cemento indoor dell’ATP Sofia 2020. Vittoria di ordinaria amministrazione per il numero 43 al mondo, che batte 6-3 6-4 in un’ora e 18 minuti lo svizzero Marc-Andrea Huesler; partita in cui l’alfiere azzurro ha atteso con pazienza il momento per scalfire la resistenza del suo avversario, inducendolo all’errore nei momenti decisivi. Ora ai quarti di finale c’è Alex De Minaur, per la replica dell’ultimo atto delle NextGen Finals 2019.

Huesler aggressivo con il suo servizio e dritto, riuscendo a togliere il tempo di risposta a Sinner. Che nel quinto gioco deve fare i salti mortali per salvare due palle break, servendo al corpo dell’avversario. La partita si protrae su scambi abbastanza rapidi, dove è la forza bruta a farla da padrona; ma la differenza di mobilità nel breve fra i due è evidente. È lì che Jannik inizia a smontare le certezze dello svizzero: andando di servizio al corpo nei propri turni di battuta e chiamandolo spesso a rete, più di quanto ami fare. Huesler crolla nell’ottavo gioco, fallendo due occasioni nel gioco di volo e sbagliando di tutto al servizio, dando il lasciapassare all’azzurro che si porta a casa il primo set per 6-3.

La seconda frazione non vede troppi stravolgimenti sul tema tattico della partita. Huesler tende sempre a mostrare i muscoli ogni volta che può, tornando a mordere il servizio del 19enne di San Candido e trovando punti facili quando è lui a servire. Sinner non si scompone minimamente, continuando a macinare il suo caratteristico gioco ma senza scalfire il servizio del vincitore dei Challenger di Sibiu e Ismaining; almeno fino al settimo gioco, quando l’allievo di Riccardo Piatti estrae dal cilindro due risposte di gran livello che gli regalano la chance di break. Huesler, di nuovo sotto pressione, si scioglie; se si salva inizialmente con l’errore avversario sulla volee, combina un pastrocchio ai vantaggi con un errore e un doppio fallo che vanno volare via Sinner, che poi chiude la partita con autorevolezza nel decimo gioco.

Successo meritato per Jannik Sinner, che vince ben 16 punti in più del suo avversario ed è abbondantemente sopra la sufficienza con la sua battuta, lasciando ad Huesler solo 15 punti in quel fondamentale. Se c’è qualcosa su cui lo svizzero può recriminare è l’aver tremato quando conta: dei suoi tre doppi falli, due regalano i break che poi decidono la partita al nostro portacolori.

