L’Italia fa bottino pieno in un altra giornata fantastica per il nostro tennis. Dopo Jannik Sinner, anche Salvatore Caruso approda ai quarti di finale del torneo ATP di Sofia. Una splendida vittoria quella del siciliano, che ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 del mondo, con un doppio 6-4 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Un successo importante per il nativo di Avola, che si vede proiettato in 76esima posizione della classifica mondiale e sarebbe il best ranking per Caruso.