Jannik Sinner ancora protagonista nella "sua" Sofia: dopo aver festeggiato il primo successo ATP in carriera nel 2020, l'altoatesino si guadagna la chance del bis nella capitale bulgara battendo Filip Krajinovic in semifinale 6-3 7-5. Per l'allievo di Riccardo Piatti si tratta della quarta finale in stagione dopo Melbourne (vinta con Travaglia), Washington (vinta con McDonald) e Miami (persa con Hurkacz). Dall'altra parte della rete lo attende Gael Monfils, battuto un mese fa al quinto sul cemento di Flushing Meadows. Per Jannik in palio ci sono 250 punti, preziosissimi nella corsa alle ATP Finals di Torino di metà novembre . Con il francese, testa di serie n° 2 del torneo, sarà il quarto incontro in carriera: bilancio di 2-1 a favore del 20enne di Sexten.

La cronaca del match

Prosegue senza concedere set il cammino di Sinner verso il quarto titolo in carriera, confermandosi imbattibile nella settimana delle "rimonte": già perchè anche contro Krajinovic come con Gerasimov e Duckworth, l'azzurro vince senza particolari sussulti il primo (6-3, con 2 palle break su 2 trasformate), ma poi si inceppa al servizio nel secondo. Il serbo piazza il break nel sesto game, acquista fiducia e sale addirittura 5-2. Jannik ancora una volta non demorde, toglie la battuta all'avversario a 0 e riporta il conteggio dei giochi in parità: 5-5. L'inerzia è ormai tutta dalla parte del classe 2001 con Krajinovic che accusa anche un problema all'alluce chiamando il Medical Timeout dopo aver subito il secondo break del set, quello decisivo. Al cambio di campo Sinner alza le braccia al cielo (6-3 7-5). In attesa della semifinale di Ruud a San Diego (contro Dimitrov), l'altoatesino rafforza il 9º posto nella Race, rosicchiando 130 punti a Hurkacz.

