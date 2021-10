Dopo il titolo nel 2020, Jannik Sinner si conferma campione a Sofia anche nel 2021 superando Monfils in finale per 6-3 6-XXX. Sinner dunque festeggia il titolo e accorcia anche nelle Race sul 9° posto di Hurkacz, l'ultimo buono per le ATP Finals di Torino: è a soli 270 punti.

