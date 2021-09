Gianluca Mager colpisce ancora. Il n.78 del mondo ha sconfitto per 7-6 (3) 6-3 il serbo Miomir Kecmanovic (n.62 del ranking) e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Sofia. Il ligure, dopo aver dominato la scena contro il francese Adrian Mannarino nel primo turno, si è imposto anche contro il balcanico in maniera autorevole. Mager è stato abile a tenere botta nel primo parziale, venendo fuori al tie-break, e nella seconda frazione in maniera chirurgica ha fatto calare il sipario sul 6-3. Nel prossimo round l’azzurro dovrà vedersela con il vincente della sfida tra la testa di serie n.2 Gael Monfils e il bielorusso Ilya Ivashka.

Nel primo set l’avvio è un po’ incerto per Mager, che si trova a inseguire nello score nel settimo gioco, subendo il break. Il nostro portacolori, però, ha il merito di rispondere subito all’avversario: contro-break e 4-4. La frazione muta una po’ la sua inerzia perché quindici dopo quindici il rendimento dell’italiano sale. Lo dimostrano le due palle set costruite nel decimo game, ma non concretizzate. Il tie-break è inevitabile e il tennista del Bel Paese dà seguito a quanto descritto conquistando il parziale sul 7-3. Nel secondo set il canovaccio è lo stesso: Kecmanovic deve fare i conti con la maggior profondità di Mager e il turno al servizio del quinto gioco (due palle break annullate) lo certifica. Il serbo però non può nulla nel settimo e nono game, visto che il ligure trova concretezza nella sua azione. Titoli di coda e 6-3. Eccellente il rendimento in battuta dell’azzurro, in doppia cifra con gli ace (11), considerando il 78% dei punti vinti con la prima e il 71% con la seconda di servizio. In risposta alla seconda di Kecmanovic un più che confortante 45% di efficienza ha chiuso il cerchio.

