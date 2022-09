Finisce subito il cammino di Fabio Fognini nel torneo ATP di Sofia. Il ligure è stato sconfitto dall’australiano Aleksandar Vukic, numero 144 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Una prestazione negativa quella del Il ligure è stato sconfitto dall’australianonumero 144 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Una prestazione negativa quella del tennista di Arma di Taggia , che ha sprecato davvero troppe occasioni e soprattutto ha concesso veramente troppo nei propri turni al servizio all’australiano.

Sono addirittura dieci i doppi falli commessi da Fognini, che ha servito appena il 47% di prime in campo. Davvero troppe le undici palle break concesse a Vukic, concedendone almeno una praticamente in ogni game in battuta. Vukic è stato dominante con la prima di servizio, conquistando l’84% dei punti con questo colpo.

Subito problemi per Fognini nei primi turni di servizio. Il ligure difende una palla break sia nel primo che nel terzo game, ma il break è comunque nell’aria e arriva nel quinto gioco, con Vukic che strappa addirittura a zero la battuta al ligure. Fognini riesce a reagire, ottenendo il controbreak in un lunghissimo ottavo game, con l’azzurro che ritrova la parità alla quarta occasione. Fognini difende altre due palle break e riesce a garantirsi il tie-break. Fognini si porta sul 6-3, ma spreca clamorosamente sei set point e alla fine cede all’australiano per 13-11.

Il ligure parte meglio nel secondo set e si porta avanti di un break nel terzo gioco. Nel game successivo, però, Vukic ottiene l’immediato controbreak. Le palle break nei game con Fognini al servizio si sprecano e l’azzurro ne annulla altre quattro, arrivando a servire per garantirsi un ulteriore tie-break. Purtroppo l’azzurro perde ancora la battuta, con Vukic che chiude 7-5 e vola al secondo turno.

