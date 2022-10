Marc-Andrea Huesler conquista il titolo dell’ATP 250 di Sofia 2022. Sul cemento bulgaro lo svizzero (n.95 al mondo) sconfigge in finale il danese Holger Rune (testa di serie n.5) per 6-4 7-6(8) dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Per il classe 1996 si tratta del primo trionfo nel circuito maggiore.

Reduce dalla vittoria in semifinale contro Lorenzo Musetti, Huesler parte subito forte e prima strappa il servizio al suo avversario e poi sale sul 2-0. Rune prova a reagire, ma il suo avversario annulla le possibilità di controbreak nel sesto e ottavo gioco. Lo svizzero arriva così a servire per il set nel decimo game e non sbaglia, conquistando il 6-4.

Sulle ali dell’entusiasmo Huesler va vicino al rubare il servizio al suo avversario anche a inizio secondo set, ma Rune recupera dal 15-40 e si porta sull’1-0. Il set prosegue senza altre palle break fino all’undicesimo gioco, poi il danese spreca due set point sul servizio dello svizzero e subito dopo la contesa si sposta al tie-break. Qui il numero 95 al mondo non chiude il match sul 6-5, ma subito dopo riesce a cancellare altri due set point. Rune perde il servizio per due volte e Huesler arriva dunque a servire per il titolo sul 9-8: lo svizzero non trema e pone fine alla partita.

Al termine dell’incontro sono 79 i punti totali conquistati dal nativo di Zurigo contro i 73 del danese. Huelser finisce la sfida con il 76% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 77% di Rune) e il 63% con la seconda (contro il 57% del suo avversario).

