Prosegue l’ottimo momento di forma di Lorenzo Sonego. Il piemontese, contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 78 del mondo, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco. Sonego si è qualificato per il secondo turno dove affronterà il Il piemontese, reduce dalla vittoria nel torneo di Metz , ha esordito positivamente nell’ATP di Sofianumero 78 del mondo, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco. Sonego si è qualificato per il secondo turno dove affronterà il danese Holger Rune , testa di serie numero cinque. Altra ottima prestazione per il numero 45 della classifica mondiale, che ha servito molto bene, ottenendo l’86% dei punti con la prima di servizio. Sonego non ha poi concesso palle break all’avversario, mentre dall’altra parte Zapata Miralles ha solo ottenuto il 58% dei punti con la prima. Entrambi hanno chiuso con 16 vincenti, mentre lo spagnolo ha commesso ben 17 errori non forzati contro i 5 dell’azzurro.

Sonego ha iniziato benissimo la partita, strappando il servizio in apertura allo spagnolo e scappando sul 3-0. Il piemontese ha avuto anche una palla del 4-0, ma non è riuscita a sfruttarla. Il primo set è comunque un monologo dell’azzurro, che ha chiuso agevolmente sul 6-3. Grande equilibrio nel secondo set, dove si segue l’andamento dei servizi. Si arriva al nono gioco, con Sonego che toglie a zero la battuta a Zapata Miralles. Nel game successivo il piemontese tiene il servizio e chiude per 6-4, qualificandosi per il turno successivo.

