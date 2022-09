Lorenzo Musetti nel nel torneo di singolare maschile di Sofia 2022 di tennis , di categoria ATP 250, supera a fatica agli ottavi la wild card bulgara Alexandar Lazarov, che cede all’azzurro con lo score di 6-7 (5) 7-6 (8) 6-2 dopo due ore e 44 minuti di battaglia. Ai quarti il vincente di Struff-Humbert.

Nel primo set l’unico break point di tutto il parziale se lo procura Lorenzo Musetti nel sesto gioco, ma l’azzurro non sfrutta l’occasione sul 30-40, cedendo poi ai vantaggi. Si va al tie break e qui è Lazarov ad ottenere l’unico minibreak, scappando sul 4-2 ed andando a chiudere al terzo set point sul 7-5 dopo 64 minuti.

Nella seconda frazione si segue lo stesso canovaccio fino al 4-4, poi Musetti cancella due break point nel nono gioco e a sua volta manca un set point nel decimo. Il bulgaro trova il break nell’undicesimo game, ma Musetti ottiene il controbreak e si va al tie break: al quinto set point complessivo l’azzurro vince 10-8 dopo 70 minuti.

La partita decisiva vede Musetti dominare in avvio, con l’azzurro che vince sedici dei primi diciassette punti giocati e vola sul 4-0. Il bulgaro non riesce ad essere più incisivo in risposta e Musetti, cedendo soltanto un quindici in quattro turni al servizio, chiude sul 6-2 dopo 30 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio di Musetti, che vince 124 punti contro i 98 dell’avversario, strappando il servizio al bulgaro per tre volte, con un totale di 3/7 nel dato delle palle break, mentre Musetti concede cinque break point in favore dell’avversario, che ne sfrutta una.

