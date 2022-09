Ci sono due italiani ancora in corsa al torneo ATP 250 di Sofia: Jannik Sinner Lorenzo Musetti sono infatti approdati in semifinale. Sinner ha battuto il portoghese Nuno Borges (6-3, 6-4) e l'austrialiano Aleksandar Vukic (6-2 6-3). Musetti ha superato la wild card di casa Alexandar Lazarov (in tre set in rimonta) e il tedesco Struff (7-6 6-1). Sinner ha un particolare feeling con il torneo bulgaro: l'azzurro classe 2001 è infatti il campione in carica avendo trionfato sia nel 2020 che nel 2021. Sulla sua strada alla finale adesso Jannik Sinner trova il danese Holger Rune, mentre Lorenzo Musetti se la giocherà contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler.

Quando giocano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in semifinale a Sofia?

Il programma ufficiale prevede un doppio a partire dalle ore 13:00, poi non prima delle ore 15:00 Musetti-Huesler. Non prima delle 17:00 invece la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Holger Rune.

I precedenti Musetti-Huesler e Sinner-Rune

Musetti e Huesler non si sono mai affrontati in carriera, nemmeno a livello giovanile ITF. Sarà dunque il primo incrocio tra i due. Così come una prima volta è anche quella tra Sinner e Rune: i due non si sono mai incrociati prima di questa sfida in carriera.

Il programma completo di sabato 1 ottobre a Sofia

Campo centrale

Dalle 13

Doppio

Non prima delle 15:00

Lorenzo Musetti (ITA) - Marc-Andra Huesler (SVI)

Non prima delle 17:00

Jannik Sinner (ITA) - Holger Rune (DAN)

Dove si vedono le partite?

Il torneo di Sofia è in Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis (64 digitale terrestre). Inoltre per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). In streaming, gratis su supertennis.tv e per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

