Jannik Sinner ha iniziato la sua settimana con il ritorno in top-10 nel ranking ATP e l’ambizione è quella ora di andare a Sofia (Bulgaria) e prova a vincere per la terza volta consecutiva il torneo sul veloce indoor bulgaro. Non sarà un Grigor Dimitrov e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincitore quest’anno del Masters1000 di Montreal (Canada). e l’ambizione è quella ora di andare ae prova a vincere per la. Non sarà un obiettivo semplice per la presenza di giocatori di livello assoluto , come il padrone di casae lo spagnolo, vincitore quest’anno del Masters1000 di Montreal (Canada).

In conferenza stampa, Sinner ha rivelato le proprie sensazioni: “Mi sento bene e sono contento di essere qui, per me è un posto speciale vista la mia prima vittoria nel circuito. Non sarà facile riconfermarsi per la qualità del torneo, considerando che ai nastri di partenza ci sono giocatori di grande livello come Dimitrov e Carreno Busta“, ha raccontato l’altoatesino.

Ad

Il mio obiettivo è quello di esprimere il mio miglior tennis e quindi dimostrare di essere in crescita rispetto a quanto ho fatto in passato. Io sono convinto di fare bene, ma vedremo poi cosa accadrà. Ogni stagione è diversa dalle altre e sarà il campo a parlare“, ha sottolineato Jannik.

WTA, Parma Cocciaretto-Paolini, sarà derby agli ottavi. Bronzetti out 6 ORE FA

Sinner ha poi raccontato quanto accaduto a New York e in Coppa Davis: “L’esperienza negli US Open è stata importante perché ho fatto vedere di poter giocare cinque-sei ore senza problemi fisici. In Davis sapevo che sarebbe stato difficile gestire le energie che avevo. Sono contento del risultato ottenuto con la squadra“.

Jannik Sinner è testa di serie numero 1 del torneo, approfitta di un bye ed entrerà in corsa giovedì per gli ottavi di finale contro Nuno Borges, che ha superato per 3-6 6-3 6-2 il lucky loser Mirza Basic.

Sinner e Alcaraz incantano New York: rivivi la supersfida in 3'

WTA, Parma Sara Errani out al primo turno! Lauren Davis vince in due ore e mezza 20 ORE FA