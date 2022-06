Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, con la caduta della pioggia. Nel primo turno dell’quest’ultimo conduceva per 7-5 4-2 30-0 al termine di una prova certamente di buon livello. Una giornata ventosa e con problemi tecnici ha il suo termine (al momento), per, con la. Nel primo turno dell’ ATP 250 di Stoccarda il toscano e il georgiano sono stati fermati quandoal termine di una prova certamente di buon livello.

La cronaca del match

A parte un’interruzione breve per il led pubblicitario dietro il campo che disturba Basilashvili (ma non Musetti), i primi game scorrono tranquilli. In risposta incide un po’ di più il georgiano, anche se le vere e proprie opportunità non arrivano per nessuno dei due. Questo fino al 3-4, quando arriva una palla break che l’azzurro difende bene, con un bel rovescio lungolinea. Molto complesso anche il dodicesimo gioco, e anche fatale, perché il toscano perde la battuta a 30 e con essa anche il set, in virtù di un dritto vincente di Basilashvili che lo sposta sempre più lontano.

Il problema dei doppi falli danneggia Musetti a fasi alterne durante la partita, ma qualcuno fa più male di altri. Nello specifico, è quello che regala il break dello 0-2 al georgiano a inizio di secondo parziale. Anche Basilashvili, però, ne commette due, concedendo l’immediata chance del rientro, negata in virtù di un buon punto giocato di dritto e non recuperato in modo utile dall’azzurro. Se ne va anche una seconda opportunità pochi secondi dopo. Sull’1-3 altro problema al tabellone pubblicitario, con lo sponsor Boss “tronco”. Sul 2-4 30-0 tutto per il numero 26 del mondo, improvvisamente o forse no, arriva la pioggia e si deve sospendere.

Nel momento della sospensione, al di là dell’eccellente 89% di punti vinti con la prima da Basilashvili contro il comunque valido 71% di Musetti, a cambiare le carte in tavola è il 5/16 con la seconda da parte dell’italiano (16/23 per il georgiano).

