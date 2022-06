Matteo Berrettini riprende ufficialmente la racchetta in mano a Tre anni fa era stato vincitore del suo primo ATP su erba proprio da queste parti. E oggi ritorna proprio lì: Stoccarda, torneo che da ormai diversi anni ha cambiato superficie passando dalla terra rossa ai prati.

Joao Sousa o un qualificato, mentre il quarto potrebbe essere quello con Lorenzo Sonego, ammesso che il torinese batta il francese Benoit Paire e poi lo statunitense Marcos Giron o il tedesco Jan-Lennard Struff. Potenzialmente c’è la semifinale con il canadese Denis Shapovalov. Il romano, numero 1 d’Italia, godrà di un bye al primo turno , come del resto accade anche per le altre teste di serie tra la 1 e la 4. Il debutto avverrà con il portogheseo un qualificato, mentre il quarto potrebbe essere quello con, ammesso che il torinese batta il francese Benoit Paire e poi lo statunitense Marcos Giron o il tedesco Jan-Lennard Struff. Potenzialmente c’è la semifinale con il canadese

Numero 1 del seeding è il greco Stefanos Tsitsipas, che ha ricevuto una wild card e si è portato dietro l’ormai onnipresente fratello Petros, con il quale giocherà il doppio. Per lui potrebbe esserci già al secondo turno il franco-americano Maxime Cressy, uno che sa bene cosa voglia dire serve&volley, ma è ai quarti che c’è odore di supersfida con Andy Murray, posto che lo scozzese batta un qualificato e, verosimilmente, il kazako Alexander Bublik.

In tabellone anche Lorenzo Musetti, attualmente impegnato al Challenger di Forlì. Il toscano sfiderà la testa di serie numero 5, il georgiano Nikoloz Basilashvili, che non è proprio il giocatore in maggior fiducia di questo mondo. Tra i due nessun precedente.

ATP 250 STOCCARDA: IL TABELLONE

Tsitsipas (GRE) (1) (WC)-Bye

Cressy (USA)-Qualificato

Murray (GBR)-Qualificato

Kudla (USA)-Bublik (KAZ) (7)

Hurkacz (POL) (3)-Bye

Fucsovics (HUN)-Qualificato

Lehecka (CZE)-Kyrgios (AUS)

Musetti (ITA)-Basilashvili (GEO) (5)

Humbert (FRA) (8)-Rinderknech (FRA)

Bonzi (FRA)-Lopez (ESP) (WC)

Otte (GER)-Altmaier (GER)

Bye-Shapovalov (CAN) (4)

Sonego (ITA) (6)-Paire (FRA)

Giron (USA)-Struff (GER) (WC)

Qualificato-Sousa (POR)

Bye-Berrettini (ITA) (2)

