ATP, Stoccarda

Matteo Berrettini conquista la finale di Stoccarda, superando Oscar Otte per 7-6 7-6. L'azzurro conquista così la sua nona finale in carriera e sulla superfice che sembra essere sempre liù la sua preferita: l'erba.

Berrettini arrivava dalla vittoria complicata con l'amico Lorenz Sonego, superato in tre lunghi set molto combattutiecisamente più fresco Otte, arrivato in semifinale senza giocare per via del ritiro di Benjamin Bonzi. I due si erano già affrontati due volte e in entrambe le occasioni (2018 Ronald Garros e 2021 US Open) aveva vinto il romano, che quindi porta il bilancio sul 3-0. Adesso Berrettini attende il suo avversario, che uscirà dalla sfida tra Andy Murray e Nick Kyrgios.

