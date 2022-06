Matteo Berrettini sabato mattina scenderà in campo per la semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda: dall'altra parte della rete ci sarà il tedesco, padrone di casa, Oscar Otte. Due i precedenti fra i due giocatori, entrambi a livello Slam e vinti dall'azzurro: al Roland Garros 2018 e agli US Open 2021.

BERRETTINI-OTTE, DOVE VEDERLA IN TV

Berrettini-Otte, match valido per la semfinale del torneo ATP di Stoccarda, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e Supertennis, oltre che in live streaming su NOW TV.

BERRETTINI-OTTE, informazioni

Luogo: Campo Center Court di Stoccarda

Orario: prima semifinale alle 11:30

Il percorso di Berrettini verso la semifinale

Il percorso di Otte verso la semifinale

Sedicesimi: Otte b. Altmaier 7-6 7-6

Ottavi: Otte b. Shapovalov 7-6 7-6

Quarti: Otte b. Bonzi per ritiro del francese

