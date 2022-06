Tennis

ATP Stoccarda - Berrettini vince il derby con Sonego in tre set: 3-6; 6-3; 6-4. Rivivi il match in 50''

ATP STOCCARDA - Continua l'avventura in Germania per Matteo Berrettini che batte Sonego ai quarti di finale nel giro di 2h19'. A Sonego il primo per 6-3, poi il romano la ribalta 6-3; 6-4. Berrettini ora sfiderà il tedesco Otte in semifinale.

00:00:48, un' ora fa