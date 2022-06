Niente da fare. Il percorso di Lorenzo Musetti all'ATP 250 di Stoccarda si ferma sul nascere, ai sedicesimi di finale: nella due giorni con Nikoloz Basilashvili (il match è stato interrotto nel secondo set per pioggia), il giovane tennista toscano cede 7-5 6-3. Nel tabellone, per l'Italia, rimangono Berrettini e Sonego.

La cronaca del match

Ad

A parte un’interruzione breve per il led pubblicitario dietro il campo che disturba Basilashvili (ma non Musetti), i primi game scorrono tranquilli. In risposta incide un po’ di più il georgiano, anche se le vere e proprie opportunità non arrivano per nessuno dei due. Questo fino al 3-4, quando arriva una palla break che l’azzurro difende bene, con un bel rovescio lungolinea. Molto complesso anche il dodicesimo gioco, e anche fatale, perché il toscano perde la battuta a 30 e con essa anche il set, in virtù di un dritto vincente di Basilashvili che lo sposta sempre più lontano.

Roland Garros Musetti spaziale per due set, ma Tsitsipas ribalta tutto al 5° 24/05/2022 A 22:38

Il problema dei doppi falli danneggia Musetti a fasi alterne durante la partita, ma qualcuno fa più male di altri. Nello specifico, è quello che regala il break dello 0-2 al georgiano a inizio di secondo parziale. Anche Basilashvili, però, ne commette due, concedendo l’immediata chance del rientro, negata in virtù di un buon punto giocato di dritto e non recuperato in modo utile dall’azzurro. Se ne va anche una seconda opportunità pochi secondi dopo. Sull’1-3 altro problema al tabellone pubblicitario, con lo sponsor Boss “tronco”. Sul 2-4 30-0 tutto per il numero 26 del mondo arriva la pioggia e si deve sospendere. Mercoledì intorno alle 12:30 si riprende, ma la coda del match dura pochi minuti. Nessun break e Musetti ko.

Musetti amaro: "Stesse sensazioni del match con Djokovic, ma zero rimorsi"

Roland Garros LIVE! Musetti-Tsitsipas: il greco ribalta l'azzurro dopo 5 set di fuoco 24/05/2022 A 16:35