Lorenzo Sonego c'è, nonostante l'interruzione per pioggia di mercoledì. All'ATP 250 di Stoccarda il tennista torinese raggiunge i quarti di finale eliminando Jan-Lennard Struff in due set molto combattuti, entrambi terminati al tie-break. Venerdì andrà in scena la prima sfida a livello ATP con Matteo Berrettini (nei Challenger il romano è avanti 2-0, l'ultimo nel 2019).

La cronaca del match

E’ un primo set dove è il servizio a fare la differenza. Non ci sono palle break e sono ben quattro i game vinti a zero da chi serve. La conseguenza normale è quella del tie-break, che viene dominato da Sonego. L’azzurro ottiene subito un mini-break ed allunga sul 4-1 e poi ancora sul 5-2, trovando un altro punto in risposta. Il piemontese chiude 7-2 e conquista il primo set.

Nel secondo Sonego ha subito una palla break in apertura, ma Struff riesce ad annullarla con il dritto. Il copione è molto simile a quello del primo parziale, con il servizio che comanda sempre. La sospensione per pioggia arriva alla fine del settimo game, con il tedesco avanti per 4-3. Oggi (giovedì) si procede on serve fino al tie-break dove Sonego con la prima fa la differenza, mentre Struff si complica la vita con i doppi falli: al primo match point il torinese chiude il match.

