Benoit Paire ci ha ormai abituato ai suoi picchi, sia in negativo che in positivo, ma l'ennesimo ko, a prendersi una pausa dal tennis "a tempo indeterminato", come da lui stesso comunicato su Instagram lunedì sera. 15 sconfitte su 18 match stagionali nel circuito, ma anche due successi di rilievo agli Australian Open contro Monteiro e Dimitrov prima di cedere, a testa alta in quattro set, a Tsitsipas.ci ha ormai abituato ai suoi picchi, sia in negativo che in positivo, ma l'ennesimo ko, a Stoccarda contro il nostro Lorenzo Sonego , ha rappresentato un punto di non ritorno per il tennista francese. Visto il momento di difficoltà, l’attuale numero 80 del ranking sembrerebbe decisocome da lui stesso comunicato su Instagram lunedì sera.

L'attacco all'Atp

deludente bilancio vittorie/sconfitte di 13-30 nella scorsa annata, Paire non ha, per ora, invertito il trend nel 2022 a livello Atp. Negli ultimi tempi il francese ha anche attaccato l'associazione del tennis professionistico maschile Dopo unnella scorsa annata, Paire non ha, per ora, invertito il trend nel 2022 a livello Atp. Negli ultimi tempi il francese ha anche attaccato l'associazione del tennis professionistico maschile dopo la decisione di non assegnare punti a Wimbledon

“Giocheremo un torneo senza punti. Quando le persone avevano il Covid, però, non ci siamo mai chiesti ‘Oh dovremo cancellare il torneo per tutelarli’. Quando abbiamo tre o quattro giocatori russi, incluso il numero 2 del mondo Medvedev, però, ci mettiamo contro il torneo di Wimbledon. Credo che sia una vergogna perché, se ci mettessimo ad ascoltare tutti i giocatori, il 99% non capirebbe la decisione e vorrebbe giocare per i punti come è sempre stato ad ogni torneo. Voglio sapere se l’Atp voglia difendere i giocatori o la Russia stessa. Andrò lì per il montepremi come farei per un torneo di esibizione. La mia domanda è un’altra: perché non hanno parlato con i giocatori prima di prendere decisioni? Sì, dicono che c’è stato un consiglio in cui si è votato, ma nessuno ce l’ha mai detto. Se c’è una guerra tra Wimbledon e l’Atp, per noi non va bene perché vogliamo giocare normalmente. Mi dispiace per la Russia e per i russi, ma sono loro la causa di questo problema e tutti i giocatori Atp stanno pagando le conseguenze di colpe non loro. Si sta svolgendo una guerra per colpa della Russia e bisogna sanzionare chi ha le colpe. L’Atp dovrebbe difendere la maggior parte dei giocatori, non cinque o sei. Molti altri tennisti avranno problemi dopo questa scelta. Non capisco questa cosa, siamo tutti penalizzati. Mi sento come se tutti prendessimo parte al torneo solo per ritirare il montepremi della partecipazione”.

Staremo a vedere se Paire giocherà effettivamente a Wimbledon "solo per i soldi" o, come annunciato sui social, si prenderà una pausa dal tennis.

