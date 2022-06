Matteo Berrettini torna in campo dopo 84 giorni di stop e sembra in ottima forma. A Stoccarda, nel secondo turno del primo torneo della stagione sull’erba (un 250), a farne le spese è Radu Albot, schiacciato sotto i colpi al servizio del tennista romano. Finisce 6-2 4-6 6-3 e ai quarti l’azzurro incontrerà il vincente di Sonego-Struff.

Berrettini aveva infatti saltato tutta la stagione da metà marzo in poi per un problema alla mano destra che aveva richiesto un intervento e aveva così giocato soltanto 5 tornei dall'inizio dell'anno

Ad

La cronaca

ATP, Stoccarda Musetti, niente rimonta: Basilashvili lo elimina in 2 set 2 ORE FA

Il primo set scorre via rapidissimo: dopo meno di 30’ Berrettini ha già in tasca il primo parziale, con un’efficacia in battuta incredibile: solo 4 le seconde di servizio (di cui un doppio fallo) e ben 7 ace. In queste condizioni il moldavo fa fatica a giocare e soffre anche le accelerazioni del romano sui propri turni di servizio. Sono due le palle break che Berrettini ha a disposizione e le sfrutta entrambe, compresa quella che coincide col set point.

Nel secondo set Albot cambia strategia: resosi conto che il servizio di Berrettini gli lascia poco spazio e che sul dritto l’italiano picchia altrettanto forte, quando è in grado di comandare lo scambio gioca sempre sul rovescio di Matteo, che su quel lato fa un po’ più fatica, soprattutto negli spostamenti. Il match si allunga e sul 3-3 Albot riesce a lavorare di pazienza e a strappare il servizio a Matteo, confermando il break per il 5-3. Sul proprio turno di battuta per restare nel set, Berrettini ha qualche affanno iniziale, ma poi si affida alla combo servizio e dritto per venirne fuori. Il decimo gioco è un dominio di Albot, che vola 40-0 e sul primo set poin si gioca la carta del serve and volley, spiazzando Berrettini che nemmeno accenna il recupero e portandosi a casa il secondo set.

Nel terzo set Albot è ancora aggressivo e si procura subito nel primo game due palle break, che però Berrettini annulla con un ace e con una seconda di servizio pesante, portandosi avanti 1-0. Nel secondo gioco Albot concede una palla break, ma Berrettini non riesce a trasformarla e nel game successivo è costretto ad affidarsi ancora una volta al servizio per evitare che sia l’avversario a portarsi avanti. Arriva però il break per Matteo sul 3-1: più mobile sulle gambe, riesce a comandare gli scambi e a svoltare l’incontro. Il servizio di Berrettini infatti torna a essere più violento che mai e nel game successivo Albot fa fatica a vedere la palla. Siamo sul 4-1 per l’azzurro, ma Albot non si arrende e chiude il game successivo a zero, accorciando sul 4-2. Nel game successivo Matteo tira fuori di nuovo il martello e sfodera ace, volando sul 5-2. Albot resta nel match, ma nell’ultimo turno di battuta Berrettini va veloce e picchia tantissimo, non concedendo margine ad Albot e chiudendo il set per 6-3 e quindi l'incontro.

segue

Da Kyrgios a Sinner e Berrettini: i momenti top del torneo

ATP, Stoccarda Il solito Kyrgios: match-point con battuta da sotto le gambe 2 ORE FA