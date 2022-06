Matteo Berrettini batte Andy Murray in tre set (6-4, 5-7, 6-3 dopo 2 ore e 40 minuti di gioco= e vince per la seconda volta in carriera il torneo di Stoccarda (aveva già trionfato nel 2019): per lui si tratta del sesto titolo complessivo in carriera, il terzo sull'erba (nel conto c'è anche il Queen's del giugno 2019). Il successo dell'azzurro arriva al termine di una partita molto complicata: dopo avere vinto piuttosto comodamente il primo set, Berrettini spreca troppo nel secondo e offre a Murray la possibilità di allungare il match al terzo, deciso da due break (uno in apertura e uno nell'ultimo game) e da problemi muscolari alla gamba sinistra dello scozzese, costretto in un paio di occasioni a ricorrere alle cure del fisioterapista.