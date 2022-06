Tennis

Berrettini dopo la vittoria a Stoccarda: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio..."

TENNIS - Il tennista azzurro non nasconde il proprio entusiasmo per il successo contro Murray e la vittoria nel torneo 250 di Stoccarda a poco meno di 3 mesi dal rientro dall'infortunio alla mano: "3 anni fa qui ho vissuto una delle settimane sportive più belle della mia vita e per certi versi questa è ancora più speciale. Nel 3° set mi sono detto, devi combattere".

00:00:55, 23 minuti fa