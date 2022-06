Matteo Berrettini sfida Andy Murray per il titolo a Stoccarda. Il 26enne romano si presenta all'appuntamento di domenica 12 giugno dopo avere eliminato in semifinale il tedesco Oscar Otte , sconfitto con un doppio 7-6. Murray, invece, ha avuto la meglio su Nick Kyrgios , battuto 7-6, 6-2 nella seconda semifinale. Berrettini insegue il suo 6° titolo in carriera : sull'erba di Stoccarda ha già trionfato nel 2019 quando si impose in finale sul canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4, 7-6. L'ultimo torneo vinto da Berrettini risale a poco meno di un anno fa: il 20 giugno 2021 l'azzurro trionfò al Queen's battendo il britannico Cameron Norrie in tre set. Quello che andrà in scena a Stoccarda sarà il terzo confronto tra Matteo Berrettini e Andy Murray. In perfetto equilibrio i precedenti: l'azzurro vinse lo scorso anno sull'erba del Queen's agli ottavi di finale col punteggio di 6-3, 6-3, il britannico si era imposto al primo turno del torneo di Pechino (cemento) con un doppio 7-6.

Berrettini-Murray: dove vederla in tv

Berrettini-Murray, match valido per la finale del torneo ATP di Stoccarda, sarà trasmesso domenica 12 giugno in diretta tv su Sky Sport e Supertennis, oltre che in live streaming su NOW TV. Eurosport vi offrirà la diretta scritta della finale.

Berrettini-Murray: informazioni

Data: domenica 12 giugno 2022.

Luogo: Center Court di Stoccarda.

Orario: non prima delle 15.

Il percorso di Matteo Berrettini verso la finale

Il percorso di Andy Murray verso la finale

Primo turno: Murray b. O'Connell 6-4, 6-3

Ottavi: Murray b. Bublik 6-3, 7-6

Quarti: Murray b. Tsitsipas 7-6, 6-3

Semifinali: Murray b. Kyrgios 7-6, 6-2

