A che ora sarà in campo Matteo Berrettini?

Venerdì 10 giugno

Campo da definire

Quarti di finale

Orario da definire

Matteo Berrettini vs. Lorenzo Sonego/Jan-Lennard Struff

Berrettini-Sonego/Struff, dove vederla in tv

Berrettini-Sonego/Struff, match valido per i quarti di finale del torneo ATP di Stoccarda, viene trasmesso in diretta tv su Sky Sport e Supertennis, oltre che in live streaming su NOW TV.

Il programma dell'ATP 250 Stoccarda di giovedì 9 giugno

Campo Center Court

Dalle 11:00

Oscar Otte vs Denis Shapovalov

A seguire

Lorenzo Sonego vs Jan-Lennard Struff

A seguire

Andy Murray vs Alexander Bublik

A seguire

Stefanos Tsitsipas vs Dominic Stricker

A seguire

Nick Kyrgios vs Nikoloz Basilashvili

Nadal elogia Berrettini: "Ha tanto carisma, gli auguro il meglio"

