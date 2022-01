Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Sydney. Il tennista piemontese è stato sconfitto in tre set dal russo Aslan Karatsev con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 dopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Il numero 20 del mondo conferma di trovarsi benissimo sui campi australiani, dove lo scorso anno era avvenuta la sua esplosione anche un po’ a sorpresa. Resta una buona partita, invece, per Sonego, che ora si può concentrare sugli Si ferma nei quarti di finale il cammino diIl tennista piemontese è stato sconfitto in tre setdopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Il numero 20 del mondo conferma di trovarsi benissimo sui campi australiani, dove lo scorso anno era avvenuta la sua esplosione anche un po’ a sorpresa. Resta una buona partita, invece, per Sonego, che ora si può concentrare sugli Australian Open

Ad

Ottimo avvio di match per Karatsev, che strappa subito in apertura il servizio all’azzurro. Il russo conserva il break di vantaggio con autorità, non concedendo occasioni a Sonego. Nel settimo game è arrivato un secondo break in favore del numero 20 del mondo, che ha poi chiuso il set sul 6-2.

ATP, Sydney Sonego domina Baez e vola ai quarti, Nakashima condanna Fognini UN GIORNO FA

Sonego subisce ancora il break in apertura di set al termine di un pazzo primo game, nel quale l’azzurro elimina sei palle break, ma alla settima deve capitolare. La reazione del piemontese comunque non si fa attendere ed arriva l’immediato controbreak. Tra sesto e settimo game prima Karatsev annulla tre palle break, poi è Sonego a cancellarne quattro, ma nel game successivo ecco un nuovo break dell’azzurro, che poi chiude sul 6-3.

Tutto in parità, ma nel terzo set il servizio di Sonego scricchiola e Karatsev ne approfitta. Lorenzo annulla due palle break nel quarto gioco, ma deve affrontarne altrettante nel sesto e questa volta il break arriva. Il russo domina e strappa ancora una volta il servizio al numero 27 del mondo, conquistando il set per 6-2 e qualificandosi per la semifinale.

Berrettini: “Con Sinner c'è da migliorare, insieme saremo più forti”

ATP, Sydney Fognini inizia bene il 2022: Altmaier ko e ottavi raggiunti 10/01/2022 A 12:10