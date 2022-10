Tutto come da copione o quasi…Novak Djokovic (n.7 del ranking) ha archiviato la pratica nella semifinale dell’ATP 250 di Tel Aviv. Sul veloce indoor israeliano il serbo si è imposto contro il russo Roman Safiullin (n.104 ATP) per 6-1 7-6 (3), avendo qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale, ma comunque spuntandola in 1 ora e 36 minuti di gioco. Per l’asso nativo di Belgrado il tassametro corre e punti importanti in ottica ATP Finals vengono incamerati, in attesa di sapere chi sarà il suo prossimo avversario nell’atto conclusivo tra il croato Marin Cilic (n.16 ATP) e il francese Constant Lestienne (n.68 del ranking).

Nel primo set si assiste all’egemonia del campione serbo. Quasi in scioltezza, Djokovic gestisce lo scambio e spesso e volentieri Safiullin non trova il campo. Risultato 5-0 in breve tempo. Alla fine della fiera, si concretizza un 6-1 con il balcanico che concede appena tre punti nei suoi turni al servizio. Nel secondo set Nole abbassa un po’ i giri del motore e consente al russo di giocare non troppo con il fiato sul collo. Quindici dopo quindici il n.104 del mondo si fa più intraprendente e non sorprende che sia lui il primo ad avere due palle break nel sesto gioco. Chance non sfruttate e tassa pagata nel nono, quando è ovviamente Djokovic a strappare il servizio. Inaspettatamente, però, l’ex n.1 del mondo pecca un po’ in termini di concretezza, concedendo il contro-break immediato. Si va al tie-break e Djokovic ha il merito di ritrovare la retta via e, tessendo la sua tela, manda i titoli di coda sul 7-3. Dal punto di vista statistico, “sono agli atti” i 7 ace del serbo con l’84% dei punti vinti con la prima in battuta e il 43% con la seconda. Spaventosa l’efficienza in risposta con 14 punti su 18 sulla seconda di Safiullin.

Ad

ATP, Tel Aviv Djokovic non sbaglia, Pospisil si arrende in 2 set: Nole in semifinale IERI ALLE 15:42

Djokovic: "Il mio ritiro? Quando i giovani mi spingeranno a farlo"

Laver Cup Infortunio al polso: ecco il problema di Djokovic 25/09/2022 ALLE 14:39