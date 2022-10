Novak Djokovic torna a vincere un titolo: si tratta dell'Atp 250 di Tel Aviv, il terzo stagionale dopo gli Internazionali d'Italia e Wimbledon, l'89° in carriera. Il campione serbo batte 6-3 6-4 Marin Cilic e mette una serie ipoteca sulla partecipazione alle prossime Atp Finals in programma a Torino a fine novembre. Nella Race il Djoker resta 15°, Dopo la lunga "pausa americana" e la parentesi Laver Cup,torna a vincere un titolo: si tratta dell'Atp 250 di Tel Aviv, il terzo stagionale dopo gli Internazionali d'Italia e Wimbledon, l'89° in carriera. Il campione serbo batte 6-3 6-4e mette una serie ipoteca sulla partecipazione alle prossime Atp Finals in programma a Torino a fine novembre. Nella Race il Djoker resta 15°, a -5 punti da Matteo Berrettini , ma gli basterà arrivare nela top20 per staccare il pass per il Pala Alpitour avendo vinto uno Slam.

La cronaca del match

Djokovic chiude una settimana praticamente perfetta, senza lasciare set per strada contro Andujar, Pospisil, Safiullin e, appunto, Cilic e perdendo il turno di servizio solo in due occasioni. Nel derby dei Balcani con il palio il titolo, il serbo piazza i sorpassi decisivi nel quarto game del primo set e in apertura di secondo, conquistando l'89% dei punti con la prima di servizio e annullando l'unica palla break concessa in chiusura. A Tel Aviv arriva così la 20a vittoria nelle ultime 21 partite disputate: l'unico a batterlo è stato Rafael Nadal ai quarti del Roland Garros.

