Tutto come da copione. Novak Djokovic esordisce e vince nell’ATP 250 di Tel Aviv. Sul veloce indoor del Tel Aviv Watergen Open in Israele, Nole (n.7 del mondo) si è imposto in 1 ora e 27 minuti di gioco contro lo spagnolo Pablo Andujar (n.115 ATP) con il punteggio di 6-0 6-3. Un match a senso unico nel quale il serbo ha un po’ “cincischiato” nella prima parte del secondo set, con un infinito secondo gioco vinto dallo spagnolo, per poi venire fuori con la sua classe e chiudere in scioltezza. Nei quarti di finale ad attenderlo ci sarà il canadese Vasek Pospisil che facilmente si è imposto contro il padrone di casa Edan Leshem (n.446 del ranking) per 6-3 6-2.

Nel primo set Nole fa un po’ quello che vuole. Grandissima profondità nei colpi del balcanico che non dà modo ad Andujar di organizzare una valida difesa. E così, in meno di 30′, la frazione si conclude con lo sconfortante 6-0 per l’ex n.1 del mondo.

Nel secondo parziale l’iberico non ci sta a farsi prendere a pallate dal suo più titolato avversario e lotta strenuamente nel secondo gioco, annullando cinque palle break, e vincendo un game durato quasi quanto l’intera frazione precedente. Scioglie il braccio Andujar, gettando il cuore oltre l’ostacolo, ma alla lunga la solidità di Djokovic fa la differenza, come nell’ottavo game. E così sul 6-3 cala il sipario. Leggendo le statistiche, il serbo ha concluso con 8 ace, l’81% dei punti vinti con la prima e il 71% con la seconda in battuta. Nel rapporto vincenti/errori non forzati, parliamo di un eccellente 29/8 per Nole rispetto al 17/15 di Andujar.

