Tennis

Atp Tennis, Rafael Nadal: "Entusiasta per la semifinale, pronto a dare il massimo"

Rafael Nadal ha battuto il campione in carica Stefaanos Tsitsipas 6-4, 4-6, 6-2 e ha guadagnato un posto alle semifinali delle ATP finals. Per Nadal è la sesta semifinale a questo evento, riuscirà questa volta a vincere l'unico titolo che gli manca in bacheca?

