Taylor Fritz ha vinto l'ATP 500 di Tokyo. Nella finale tutta americana il numero undici del mondo ha sconfitto il connazionale Frances Tiafoe con un doppio tie-break dopo due ore di gioco. Si tratta del quarto titolo della carriera per Fritz, il terzo stagionale dopo il Masters 1000 di Indian Wells e il torneo di Eastbourne. Un successo importante per l'americano, che si avvicina anche alla qualificazione alle ATP Finals di Torino

Partita decisa da due tie-break e che ha visto un grande equilibrio non solo in campo, ma anche nei numeri. Dodici ace per entrambi i giocatori, con Tiafoe che ha, però, commosso quattro doppi falli e ha avuto problemi con la seconda di servizio (solo il 45% dei punti vinti contro il 75% del connazionale).

La cronaca del match

Avvio di partita con il break di Tiafoe nel terzo game, mentre in quello successivo è Fritz a strappare il servizio all’avversario, pareggiando i conti. Tiafoe salva una palla break nel sesto gioco e poi anche nel decimo e dodicesimo game, annullando in questi due casi un set point. Una palla set l’ha avuta anche Tiafoe nell’undicesimo gioco, ma Fritz ha annullato tutto. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto da Fritz per 7-3.

Nel secondo set Fritz ha due palle break nel terzo game e anche nel quinto, ma Tiafoe riesce ad annullarle. Si segue l’andamento dei turni di servizio e si va ancora di conseguenza al tie-break, nel quale il numero undici del mondo si impone per 7-2, conquistando il titolo.

Una vittoria che vale molto per Fritz, visto che ora l’americano si è portato al settimo posto della Race to Torino, superando in un colpo solo sia Auger-Aliassime sia Hurkacz. Per Sinner e Berrettini la situazione diventa ancora più complicata, visto che l’americano ha oltre seicento punti di vantaggio sugli azzurri.

