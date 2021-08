al Masters1000 di Toronto. L’azzurro è uscito sconfitto dalla sfida contro il transalpino Ugo Humbert. Una partita nella quale il francese è riuscito ad esprimersi al meglio imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Si conclude all’esordio l’avventura di Lorenzo Sonego L’azzurro è uscito sconfitto dalla sfida contro il transalpino. Una partita nella quale il francese è riuscito ad esprimersi al meglio imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4.

Humbert parte meglio e nel quarto game trova subito il break, sfruttando un passaggio a vuoto dal servizio del piemontese, lasciando a 0 il tennista italiano (1-3). Il francese è molto solido e non soffre mai in battuta. Sonego prova con la solita grinta a rientrare ma senza successo. La diretta conseguenza è il 6-3 con il quale si chiude il primo parziale.

Avvio di secondo set molto equilibrato (3-3). Sonego non riesce a trovare la chiave per minare le certezze del francese che dal canto suo è bravo a procurarsi tre palle break che il piemontese annulla (3-4). Il game al servizio di Humbert fila via veloce mentre in quello seguente l’azzurro perde il servizio lasciando così via libera al transalpino che nel finale riesce a difendersi prima di chiudere 6-4.

Le statistiche confermano la superiorità del francese che ha conquistato l’88% di punti con la prima contro il 66% dell’italiano e il 47% con la seconda a fronte del 45% di Sonego.

