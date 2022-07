Jannik Sinner e Franco Agamenone si affronteranno nelle semifinali dell’ATP di Umago. Sulla terra rossa croata assisteremo a una sfida inedita e inaspettata, soprattutto per il percorso si affronteranno nelle semifinali dell’ATP di Umago. Sulla terra rossa croata assisteremo a una sfida inedita e inaspettata, soprattutto per il percorso dell’italo-argentino .Agamenone, proveniente dalle qualificazioni, è riuscito a spingersi a tanto, togliendosi la soddisfazione di eliminare nella sua avventura tennisti del calibro dell’argentino Sebastian Baez e di Marco Cecchinato, quest’ultimo nei quarti di finale.

Senza avere nulla perdere Franco ha messo in mostra il suo miglior tennis della carriera. Non sarà semplice dunque per Sinner che dovrà affrontare un derby non semplice, dovendo partire coi favori del pronostico, a caccia della sua prima Finale ATP sulla terra battuta. Si prospetta, per questo, una partita molto interessante.

QUANDO E A CHE ORA SARA’ SINNER-AGAMENONE?

Il match valevole per le semifinale si terrà sabato 30 luglio non prima delle ore 20:00 sul Goran Ivanisevic Stadion di Umago.

ATP UMAGO 2022 – SINNER-AGAMENONE, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il torneo Atp 250 di Umago è visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e sul 64 del digitale terrestre. Possibile anche la visione in streaming sul sito di Supertennis. In alternativa, sarà possibile guardare il match tra Sinner e Agamenone su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dunque anche in streaming su Sky Go e NowTv.

IL PERCORSO DI JANNIK SINNER

Quarti di finale vs. Carballes Baena (Spa) 6-4, 7-6 REPORT

IL PERCORSO DI FRANCO AGAMENONE

Qualificazione 1 – vs Horansky (Cro): 7-5, 6-4

Qualificazione 2 – vs Gombos (Slo): 6-4, 1-6, 7-5

Primo turno – vs Djere (Srb): 7-6, 2-6, 7-5

Ottavi di finale - vs. Baez (Arg) 3-6, 6-1, 7-5 REPORT

Quarti di finale - vs. Cecchinato (Ita) 6-2, 6-1 REPORT

