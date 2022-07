Per Sinner, oltre che la prima finale dell'anno, si tratta della prima finale in carriera sulla terra battuta. I due si sono incontrati soltanto due volte: l'ultimo precedente è, come dicevamo, il quarto di finale di Wimbledon vinto dall'azzurro; nel 2021 invece aveva vinto Alcaraz sul cemento indoor di Parigi Bercy. Perciò il bilancio è totalmente in equilibrio ed è impossibile fare previsioni, vista la terza superficie totalmente diversa dalle altre su cui si incontrano

Ad

QUANDO E A CHE ORA SARÀ SINNER-ALCARAZ?

ATP, Umag Sinner prenota la finale dei sogni contro Alcaraz: Agamenone ko 3 ORE FA

La finale si terrà domenica 31 luglio alle ore 20:00 al Goran Ivanisevic Stadion di Umago.

Zeppieri: "Alcaraz? Mi godrò la partita e il tifo degli italiani"

ATP UMAGO 2022 – SINNER-ALCARAZ, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il torneo Atp 250 di Umago è visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e sul 64 del digitale terrestre. Possibile anche la visione in streaming sul sito di Supertennis. In alternativa, sarà possibile guardare il match tra Sinner e Alcaraz su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (205 e 201) dunque anche in streaming su Sky Go e NowTv.

IL PERCORSO DI JANNIK SINNER

Quarti di finale vs. Carballes Baena (Spa) 6-4 7-6 REPORT

Semifinale vs. Agamenone (Ita) 6-1 6-3 REPORT

IL PERCORSO DI CARLOS ALCARAZ

Ottavi di finale vs. Gombos (Svk) 6-2 6-3 REPORT

Quarti di finale vs. Bagnis (Arg) 6-0 6-4

Semifinale vs. Zeppieri (Ita) 7-5 4-6 6-3 REPORT

Abbonati a discovery+ scegliendo il pacchetto annuale Intrattenimento + Sport e partecipa al concorso. Potrai goderti tutto lo spettacolo dello US OPEN in streaming e vincere un viaggio a New York per due persone e due biglietti per assistere alla finale! Clicca qui!

Sinner, il cambio di team significa anche cambio preparatori...

ATP, Umag Sinner-Agamenone, per la finale: quando e dove vederlo in tv IERI A 21:57