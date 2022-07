Fabio Fognini viene eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di Umago, sul mare della Croazia. Il taggiasco deve arrendersi al colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo una lotta di 2 ore e 43 minuti. Sarà dunque il numero 99 del ranking ATP a sfidare Giulio Zeppieri al secondo turno, impedendo dunque l’entrata in scena di un derby italiano.

Inizio di primo set particolarmente difficile per Fognini, che nel proverbiale men che non si dica si ritrova indietro per 4-0 con un unico game lottato, il primo nel quale perde la battuta e secondo del match. Uno dei due break lo recupera subito, rischiando peraltro di restituirlo e salvandolo quasi in extremis, ma il ligure non brilla in termini di tennis. Lotta nel nono gioco, ma Galan tiene e chiude sul 6-3.

Il clima parrebbe lo stesso al via del secondo parziale, con il colombiano che subito porta via la battuta all’italiano, ma stavolta la reazione di Fognini è chiara e palese. Il taggiasco, infatti, inizia a macinare tennis tra dritto e numeri d’alta scuola e in un lampo vola sul 4-1. L’azzurro rischia sul 4-2, ma sul 5-2 succede letteralmente di tutto. Sono otto i set point non sfruttati, tra prodezze di Fognini, altre di Galan ed errori abbastanza evitabili dell’uno o dell’altro. Il colombiano riesce a tenere la battuta, e sullo slancio trova anche il controbreak. Finita? No, perché l’azzurro, in un ultimo slancio, riesce a involarsi fino al 7-5 con la nona e decisiva chance di allungare il match.

Sembrerebbe il via di una nuova era, invece Galan esce rinfrancato dai blocchi e, approfittando di una nuova versione erratica di Fognini, ne approfitta per il break immediato in apertura. La fine appare vicina nel momento in cui il ligure si ritrova sotto 4-1 e servizio per il colombiano, ma riemergono le antiche sue doti battagliere nel recupero di una parte dello svantaggio fino al 4-3. Sono però gli ultimi sussulti: Fognini, infatti, non trova più il bandolo della matassa, concede due match point e, sul secondo, commette il nono e ferale doppio fallo.

Per l’azzurro giornata non proprio incisiva al servizio: 55% di prime in campo, 53% di punti vinti con la prima, 49% con la seconda. Non che le percentuali di Galan siano state entusiasmanti in misura assai maggiore: 58% di prime in campo, 63% di punti vinti con la prima, 49% come Fognini in termini di seconda.

