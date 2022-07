Dal 25 al 31 luglio sulla terra rossa di Umago (Croazia) si terrà un torneo molto atteso per la qualità dei giocatori presenti. Le prime due teste di serie, infatti, saranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due tennisti, che si sono confrontati recentemente negli ottavi di finale di Wimbledon con vittoria dell’altoatesino, potrebbero incrociarsi in una possibile finale.

Sinner, reduce da un periodo di stop e di preparazione per recuperare a pieno dalle fatiche di Wimbledon e da una lieve distorsione alla caviglia causata da una caduta nella sfida dei quarti dei Championships contro Novak Djokovic, tornerà a giocare e lo farà a partire dal secondo turno. Il ragazzo di Sesto Pusteria se la vedrà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e lo svedese Mikael Ymer. Non solo Jannik in questo torneo in casa Italia, ma anche altre quattro presenze.

Ad

Lorenzo Musetti, , che esordirà contro lo sloveno Ajaz Bedene. Poi Fabio Fognini che giocherà contro il colombiano Daniel Elahi Galan, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri (questi ultimi due provenienti dalle qualificazioni dopo aver battuto al turno decisivo Seppi, per ritiro, e Elias Ymer). Di seguito il tabellone del torneo istriano: Il riferimento è a fresco vincitore dell'Atp 500 di Amburgo in finale contro Alcaraz , che esordirà contro lo sloveno. Poiche giocherà contro il colombiano Daniel Elahi Galan,(questi ultimi due provenienti dalle qualificazioni dopo aver battuto al turno decisivo Seppi, per ritiro, e Elias Ymer). Di seguito

ATP, Amburgo Musetti: "Alcaraz mi ha ispirato". E dedica il titolo alla nonna UN' ORA FA

TABELLONE PRINCIPALE ATP UMAGO 2022

(1) Alcaraz, Carlos ESP vs Bye

Vesely, Jiri CZE vs Delbonis, Federico ARG

Etcheverry, Tomas Martin ARG vs Bagnis, Facundo ARG

Qualifier vs (6) Altmaier, Daniel GER

(3) Rune, Holger DEN vs Bye

(WC) Prizmic, Dino CRO vs Zapata Miralles, Bernabe ESP

Qualifier vs Cachin, Pedro ARG

Galan, Daniel Elahi COL vs (7) Fognini, Fabio ITA

(8) Musetti, Lorenzo ITA vs (PR) Bedene, Aljaz SLO

Qualifier vs (WC) Poljicak, Mili CRO

Qualifier vs Djere, Laslo SRB

Bye vs (4) Baez, Sebastian ARG

(5) Molcan, Alex SVK vs (WC) Ajdukovic, Duje CRO

Carballes Baena, Roberto ESP vs Laaksonen, Henri SUI

Munar, Jaume ESP vs Ymer, Mikael SWE

Bye vs (2) Sinner, Jannik ITA

Che numero di Sinner: super smorzata, Rublev fuorigiri

ATP, Amburgo Meraviglia Musetti! Batte Alcaraz ad Amburgo, 1° titolo della carriera 5 ORE FA