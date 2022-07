Umago (Croazia) - Succede che in una notte di mezza estate ti ritrovi in Croazia a cantare l'ormai abusato "Po po po po" sulle note di Seven Nation Army all'una di notte. No, non è la vacanza della maturità e neppure un addio al celibato. E' il rito collettivo italiano che ancora una volta si ripropone in uno stadio, in questo caso di tennis. I protagonisti sono Fabio Fognini e Simone Bolelli. Il torneo? L'Atp 250 di Umago vinto in finale del doppio contro le teste di serie n° 3 Glasspool/Heliovaara con il punteggio di 5-7 7-6 10/7. Come? Con una rimonta epica, ovvero cancellando 7 match point, sei consecutivi nel tie-break del secondo set partendo da uno svantaggio di 0 a 6. Nel super tiebreak il ligure e l'emiliano hanno poi preso il largo portandosi prima 7-1 per poi chiudere 10-7. Per la coppia azzurra si tratta del quinto titolo in carriera (il secondo a Umago dopo 11 anni) che vale l'ottavo posto nella Race per Torino. Sugli spalti, nell'angolo di Fogna, presente anche la moglie Flavia Pennetta che dopo la premiazione ha festeggiato col marito così...

