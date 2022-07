Umago (Croazia) - Non è mai troppo tardi. Citofonare Franco Agamenone. - Non è mai troppo tardi. Citofonare Dopo l'esordio vincente nel tabellone principale di Umago contro Djere , il 29enne azzurro ci prende gusto e centra il secondo successo ATP in carriera contro Sebastian Baez, n° 32 del mondo e testa di serie n° 4, incorniciando una rimonta da favola sul Centrale del torneo istriano. In attesa di Sinner e Zeppieri, impegnati venerdì, sono già due italiani ai quarti (entrambi provengono dalle qualificazioni): Agamenone e Cecchinato, che nel pomeriggio ha battuto uno scarico Lorenzo Musetti

Ad

La cronaca del match

ATP, Umag Superbo Agamenone, rimonta Djere dopo tre ore IERI A 21:34

L'impresa di Agamenone, argentino naturalizzato italiano, è il coronamento di anni e anni di gavetta che ha cominciato a dare i suoi frutti negli ultimi due anni: l'azzurro ha infatti scalato più di 500 posizioni dall'inizio del 2021, dalla 675 all'attuale 136. Una vera e propria seconda carriera che ora, grazie alle vittorie su Djere e Baez, può decollare. Quei "Franco Franco Franco" del pubblico di Umago nel finale del terzo set contro la testa di serie n° 32 sono un diploma di laurea nel mondo del tennis. Già perchè Agamenone sembrava aver alzato i remi in barca dopo aver perso il primo set 6-3. L'avversario, già incontrato due volte nel circuito Challenger (una vittoria a testa), macinava punti su punti col rovescio e non dava segni di debolezza. Ma Franco rientra in campo aggressivo e punto dopo punto, annullando 4 palle break, si ritrova 3-0. Una distanza che si dilata nel quinto game dove l'argentino perde ancora il servizio. Morale 6-1 e dopo un'ora e 15 minuti è di nuovo parità. Nel terzo e decisivo set Agamenone subisce un sanguinoso break sul 4-3. Baez serve per il match che sembra ormai destinato all'epilogo. Ma ancora una volta l'azzurro vende cara la pelle e non solo ha la forza di piazzare il controbreak (tenendo a 15 il sudamericano), ma supportato dal tifo dagli spalti da fan sempre più numerosi si regala il 6-5 alla fine di uno scambio infinito terminato con un rovescio in recupero largo di Baez. Agamenone non trema, chiude 7-5 conquistando il match point al termine di uno scambio infinito e si lascia cadere per terra. E il Centrale esulta con lui.

Abbonati a discovery+ scegliendo il pacchetto annuale Intrattenimento + Sport e partecipa al concorso. Potrai goderti tutto lo spettacolo dello US OPEN in streaming e vincere un viaggio a New York per due persone e due biglietti per assistere alla finale! Clicca qui! https://concorsodiscoveryplus.it/

Musetti sicuro: "Con Alcaraz il miglior match della mia carriera"

Roland Garros Zverev e Alcaraz sudano freddo! Annullano match point e si salvano al 5° 25/05/2022 A 16:20