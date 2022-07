Umago (Croazia) - Jannik c'è! Dopo l'esordio vincente nel torneo istriano contro Munar, Sinner archivia la seconda pratica spagnola: il quarto di finale con Roberto Carballes Baena finisce 6-4 7-6. Invasione azzurra in semifinale: l'avversario del n° 10 del mondo sarà la rivelazione della settimana, Franco Agamenone, mentre Zeppieri è in attesa del suo avversario che uscirà nella sfida di questa sera tra Alcaraz e Bagnis.

