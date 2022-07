Jannik Sinner diventa padrone di Umago: il giovane azzurro è protagonista di un grandissimo torneo in terra croata, e la vittoria in finale su Carlos Alcaraz è solo la ciliegina sulla torta. Jannik parte forte, ma è costretto a cedere il primo set; poi però innesta una marcia superiore e inizia la sua rimonta. 6-7 6-1 6-1 e sesto titolo in carriera per Sinner, che diventa il terzo italiano a trionfare a Umago dopo Fabio Fognini e Marco Cecchinato.

Prima volta sulla terra rossa

Una vittoria particolare quella di Umago, la prima sulla terra rossa per il campioncino di San Candido che in carriera aveva trionfato altre cinque volte ma tutte sul cemento: Sofia Open (2020 e 2021), Great Ocean Road Open, Melbourne (2021), Citi Open, Washington (2021), European Open, Anversa (2021).

