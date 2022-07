Umago (Croazia) - Un derby a senso unico. Jannik Sinner centra la sua prima finale nel 2022 battendo Franco Agamenone 6-1 6-3. E che finale! Domenica sera il Centrale del torneo istriano farà da contorno al terzo scontro ATP tra i due enfant prodige dopo Parigi-Bercy vinto da Carlitos e il successo di Jannik agli ottavi di Wimbledon di un mese fa.

