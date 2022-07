"Franco, Franco, Franco!" lo hanno sostenuto a gran voce nella fase calda dell'ottavo di finale contro il tignoso Baez. Dopo la prima esperienza nel tabellone principale di un Major a 29 anni in occasione del Roland Garros 2022 Franco Agamenone, attuale numero 136 al mondo, sta scalando il tabellone di Umago come non ci fosse un domani. L'outsider italo-argentino non vuole certo smettere di stupire e nella serata di oggi venerdì 29 luglio siamo sicuri venderà cara la pelle nel derby azzurro contro Marco Cecchinato . Nel frattempo è già diventato ufficialmente il beniamino dei tifosi croati che al grido dilo hanno sostenuto a gran voce nella fase calda dell'ottavo di finale contro il tignoso Baez.

I quarti di finale del suggestivo e ambito ATP di Umag in Croazia per Agamenone coronano una carriera costellata di sacrifici ai margini del tennis che conta. Nato a Rio Cuarto, Argentina, il classe 1993 ha cominciato il suo percorso nel 2014 nella centrifuga dei tornei Futures, dove il bilancio recita quattro successi e tre sconfitte in finale in quattro stagioni. Nel 2019 l'episodio che poteva anche mettere fine alla carriera del tennista: la positività un diuretico gli è difatti costata una squalifica di dieci mesi (assunzione non intenzionale).

Nel 2020 Agamenone compie una scelta radicale: scontata la squalifica il tennista nativo di Rio Quarto ha deciso di diventare italiano e di trasferirsi a Lecce, dove peraltro era già tesserato, allo scopo di disputare gli incontri del campionato italiano per la società TC Lecce. La scelta evidentemente ha pagato alla luce della cavalcata del suo 2021: da gennaio a luglio ha partecipato a nove finali nei Futures, vincendone cinque, poi ad agosto ha trionfato nel Challenger a Praga e due settimane dopo a quello di Kiev. Il best ranking di 230 al mondo è stata la naturale conseguenza del miglior anno in carriera...

I risultati alimentano l'auotstima: Agamenone ha centrato altri traguardi nel corso del 2021 e a novembre è entrato anche nella top 200. L'anno successivo ha quindi conquistato il Challenger di Roma a Maggio, arrampicandosi così fino alla posizione n.151° nella classifica ATP. Per l’azzurro, sconfitto in due set dal ceco Zdenek Kolar nell’ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros, è arrivata la sconfitta (onorevole, da combattente nato) al primo turno del Roland Garros da lucky loser nella sfida contro lo statunitense Mackenzie McDonald (n° 58 ATP).

Lungi dal demoralizzarsi, l'italo-argentino ha proseguito la sua scalata fino all'exploit in terra croata a valergli il primo quarto ATP in carriera. E non è finita qui... Intanto si può fregiare - anche solo virtualmente, per ora - della posizione numero 120 nel ranking ATP.

