Umago d'Italia. Continua a regalare sorprese il torneo ATP 250 sulla terra rossa croata. Giulio Zeppieri annulla un set point, batte Bernabe ZapataMiralles 7-5 6-4 e vola in semifinale all’ATP 250 di Umago. Prima di lunedì non aveva mai vinto un match in un tabellone del circuito maggiore mentre sabato, salvo sorprese, potrebbe incrociare il numero 5 del mondo Carlos Alcaraz.

Seguono aggiornamenti!

Ad

ATP, Umag Agamenone in stato di grazia: stende Cecchinato e prenota la semi 5 ORE FA

Zeppieri: "Ho fatto la mia partita, ma Hurcacz è più forte"

ATP, Umag Umago da record: mai così tanti azzurri ai quarti Atp dal 1987 8 ORE FA