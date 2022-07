Umago (Croazia) - Si scrive Umago si legge Italia. Supportati dai tantissimi fan presenti sulle tribune istriane la truppa azzurra ha piazzato ben tre pedine in semifinale: i qualificati, rivelazioni del torneo, Giulio Zeppieri (Franco Agamenone (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, che in serata ha concesso solo 4 game al "povero" Facundo Bagnis. Si scrive Umago si legge Italia. Supportati dai tantissimi fan presenti sulle tribune istriane la truppa azzurra ha piazzato ben tre pedine in semifinale: i qualificati, rivelazioni del torneo, che ha battuto Zapata Miralles ) e che ha avuto la meglio nello scontro fratricida con Cecchinato ) e la punta di diamante, che si è sbarazzato di Carballes Baena , settima "vittima" spagnola dell'altoatesino nel 2022. L'ultima casella rimasta nel tabellone è stata riempita dal nome del n° 5 del mondo,, che in serata ha concesso solo 4 game al "povero" Facundo Bagnis.

Nel weekend di Umago sarà dunque Italia vs Alcaraz, con una finale che, sulla carta, potrebbe regalarci il terzo capitolo della sfida Sinner-Alcaraz, il primo con in palio un titolo dopo il secondo turno di Parigi Bercy (vinto dallo spagnolo) e gli ottavi di Wimbledon di un mese fa, quando vinse l'azzurro in 4 set. Not too bad, anche perchè tre azzurri in semifinale non si vedevano dall’Atp di Saint Vincent del 1987 con Canè, Cancellotti e Pistolesi, competizione poi vinta dal cileno Pedro Rebolledo in finale con Cancellotti. E, bonus track, dopo i due appuntamenti del singolare (Alcaraz-Zeppieri e il derby Agamenone-Sinner), sabato sera la coppia Fognini/Bolelli si giocherà, da testa di serie n° 1, la sua quinta finale stagionale, la tredicesima in carriera, contro il britannico Lloyd Glasspool e il finlandese Harri Heliövaara. Ecco gli orari e le voci dei protagonisti ai microfoni di Eurosport:

Jannik Sinner

Sinner: "Agamenone non lo conosco, da Alcaraz posso imparare tanto"

Giulio Zeppieri

Zeppieri: "Alcaraz? Mi godrò la partita e il tifo degli italiani"

Franco Agamenone

Agamenone: "Lecce mi ha adottato. Cori Umago? Che orgoglio!"

