La prima volta non si scorda mai e sicuramente questo 25 Luglio Giulio Zeppieri non lo dimenticherà. Il tennista romano ha ottenuto la sua prima vittoria della carriera nel circuito ATP, superando all’esordio nel torneo ATP di Umago in rimonta l’argentino Pedro Cachin, numero 90 della classifica mondiale, con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo quasi due ore di gioco.

E’ la terza vittoria in rimonta sulla terra rossa croata per Zeppieri, che aveva superato nelle qualificazioni sempre al terzo set prima il francese Gilles Simon e poi lo svedese Elias Ymer. Non sono bastati oggi 11 ace a Cachin, che ha commesso anche sei doppi falli ed ottimo anche il rendimento al servizio del romano, che ha servito il 74% di prime, ottenendo l’80% dei punti con questo fondamentale.

Inizio di match equilibrato con i due giocatori che conservano il servizio tranquillamente nei primi game. La svolta nella prima frazione arriva nel sesto game, con Zeppieri che si trova a difendere una palla break. Cachin la sfrutta subito e non concede chance all’azzurro di ritrovare la parità, concludendo il primo set sul 6-3.

Il secondo parziale è un monologo di Zeppieri. Il romano vince un durissimo secondo game, strappando il servizio in apertura all’argentino, che risente del break subito e sparisce dal campo. L’azzurro non si volta indietro e domina il sudamericano, ottenendo un altro break (questa a volta a zero) nel quarto gioco. Zeppieri si porta velocemente sul 5-0 e poi chiude il set sul 6-1.

L’equilibrio ritorna in apertura di terzo set. Zeppieri riesce a difendere una pericolosa palla break nel quarto gioco, salvandosi con un provvidenziale ace. Si va avanti con l’andamento dei servizi, ma nel settimo gioco Cachin commette addirittura due doppi falli consecutivi e regala il break all’azzurro. Zeppieri si porta sul 5-3 ed anche sullo 0-40, ma l’argentino riesce ad annullare tutti e tre i match point e conserva clamorosamente il servizio. Il romano non si scompone e nel game successivo si procura altri tre match point e questa volta riesce a chiudere sul 6-4.

Nel prossimo turno per il numero 168 del mondo ci potrebbe essere un derby azzurro all’orizzonte. Infatti Zeppieri aspetterà il vincente del match tra Fabio Fognini ed il colombiano Daniel Galan Riveros.

