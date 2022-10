ATP, Vienna

Jannik Sinner è tornato. Dopo l'infortunio patito a Sofia, l'altoatesino si è presentato all'ATP 500 di Vienna e ha battuto prima il cileno Cristian Garin e Ai quarti di finale, dove accede per il secondo anno di fila, il suo avversario sarà l'ex numero 1 del mondo e prima testa di serie del torneo Daniil Medvedev. Il russo ha sconfitto senza grandi patemi il padrone di casa Dominic Thiem ed è ancora a caccia della qualificazione aritmetica alle ATP Finals di Torino, traguardo per il quale conserva una flebile speranza anche Sinner. è tornato. Dopo l'infortunio patito a Sofia, l'altoatesino si è presentato all'e ha battuto prima il cileno Cristian Garin e poi l'argentino Francisco Cerundolo , dove accede per il secondo anno di fila, il suo avversario sarà l'ex numero 1 del mondo e prima testa di serie del torneo. Il russo ha sconfitto senza grandi patemi il padrone di casa Dominic Thiem ed è ancora a caccia della qualificazione aritmetica alle, traguardo per il quale conserva una flebile speranza anche Sinner.

Sinner-Medvedev, quando si gioca

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocherà venerdì 28 ottobre. Il torneo deve ancora comunicare l'order of play.

Sinner-Medvedev, dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 205); in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now Tv, SuperTenniX, Tennis Tv.

I precedenti

Si sono giocati tre precedenti tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, vinti tutti dal russo. A Marsiglia 2020 (1-6 6-1 6-2), a Marsiglia 2021 (6-2 6-4) e alle ATP Finals 2021 (6-0 6-7 7-6).

Il cammino di Sinner a Vienna

Sinner [6] b. Garin 6-3 6-2

Sinner [6] b. Cerundolo 7-5 6-3

Il cammino di Medvedev a Vienna

Medvedev [1] b. Basilashvili 6-2 6-2

Medvedev [1] b. Thiem 6-3 6-3

