Un privilegio di non poco conto potersi allenare con tennisti di primissimo livello. In questo senso, la partita con Zverev ha lasciato degli spunti interessanti: “Nella sfida con Zverev Jannik ha cercato di giocar bene, ha pensato che questi giocatori li deve battere perché meglio di loro. Invece contro i giocatori di alto livello non devi pensare di entrare in campo e vincere per forza giocando bene. Bisogna giocare nel modo giusto, essere presente nei momenti che contano. Ha faticato un po’ in certi momenti, non era abbastanza lucido. Però ci sta, perchè l’altro, pur essendo giovane, è un giocatore di esperienza; pur di non perdere due volte da Jannik nel giro di tre settimane si sarebbe fatto… tagliare una gamba. Jannik deve vivere appieno un paio d’anni di circuito per imparare a gestire certi momenti. Certe sfide. Avrà periodi in cui le cose andranno bene, altri in cui andranno meno bene. L’importante è che succeda quello che avviene oggi"