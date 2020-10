Con un campo di partecipazione paragonabile, per buona misura, a quello proprio di un 1000, non sorprende che il sorteggio di Jannik Sinner, beneficiario di una wild card e tuttora in corsa a Colonia, dove giocherà la semifinale con Alexander Zverev alle 19:00, sia di quelli non facili. Di fronte a lui, infatti, c’è il norvegese Casper Ruud, che sulla terra rossa ha raggiunto la semifinale al Foro Italico di Roma e ad Amburgo, ma che non ha eccessivamente brillato sul veloce, perdendo nettamente al terzo turno degli US Open contro una delle migliori versioni di quest’anno di Matteo Berrettini. Tra i due non ci sono precedenti.